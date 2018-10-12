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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek

Genoa'nın 23 yaşındaki yıldızı Krzysztof Piatek, bu sene çıktığı her karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak: DHA
Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
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12 Ekim 2018 13:42
Genoa'nın 23 yaşındaki yıldızı Krzysztof Piatek, bu sene çıktığı her karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Polonya'nın Cracovia Kraków ekibinde forma giyen Piatek, 35 maçta 21 gol atarak takımını kümede tutan isim olmuştu. Polonya ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü, bu sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan ekibiyle kupada çıktığı ilk karşılaşmada Lecce filelerine 4 gol bırakan Piatek, ligde ise 7 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. UEFA Uluslar Ligi'nde ülkesi Polonya ile mücadele eden yıldız golcü, bu turnuvayı da boş geçmedi. Portekiz'in 3-2 galip ayrıldığı mücadelede Piatek, ülkesi adına ilk golü atan isim olmayı başarsa da, Polonya karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldu.

İtalyan ekibinin bu sezon çıktığı 7 lig karşılaşmasının 5'inde 1'er gol ile takımına katkı sağlayan Polonyalı yıldız, 2 karşılaşmada ise 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Krzysztof Piatek, bu sezon Polonya Milli Takımı ve Serie A ekibi Genoa ile çıktığı 9 maçta, toplam 14 gol atarak hiçbir mücadeleyi boş geçmedi.

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