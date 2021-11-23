Pochettino'dan, Manchester United iddialarına yanıt!

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçeceği iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pochettino'dan, Manchester United iddialarına yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 21:22
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçeceği söylentileri hakkında konuştu.

Pochettino yaptığı açıklamada "Paris'te kendimi iyi hissediyorum. Bu tür durumlara çok aşinayım, hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bunlarla çok karşılaştım. Bu tür söylentiler benim sorumluluk alanımda değil ama bana sorarsanız Paris'te mutluyum diyebilirim." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.