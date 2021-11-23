Pochettino'dan, Manchester United iddialarına yanıt!

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçeceği söylentileri hakkında konuştu.



Pochettino yaptığı açıklamada "Paris'te kendimi iyi hissediyorum. Bu tür durumlara çok aşinayım, hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bunlarla çok karşılaştım. Bu tür söylentiler benim sorumluluk alanımda değil ama bana sorarsanız Paris'te mutluyum diyebilirim." ifadelerini kullandı.





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