Pjanic: "Bir an önce geri dönmemiz gerekiyor"

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Sporting maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pjanic: 'Bir an önce geri dönmemiz gerekiyor'
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20 Ekim 2021 00:53
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Miralem Pjanic açıklamada bulundu.

Bosna-Hersekli oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada "Gerçekten iyi başladık ama bir korner her şeyi değiştirdi. Bu maça kazanmak için gelmiştik, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Pjanic, gruptaki 3 maçı da kaybetmeleri sonrası geri dönüşü başlatmaları gerektiğini söyleyerek, "Grupta hala 3 maç daha var. Kazanma mantalitesine bir an önce geri dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.


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