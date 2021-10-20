Pjanic: 'Bir an önce geri dönmemiz gerekiyor'

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Miralem Pjanic açıklamada bulundu.



Bosna-Hersekli oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada "Gerçekten iyi başladık ama bir korner her şeyi değiştirdi. Bu maça kazanmak için gelmiştik, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Pjanic, gruptaki 3 maçı da kaybetmeleri sonrası geri dönüşü başlatmaları gerektiğini söyleyerek, "Grupta hala 3 maç daha var. Kazanma mantalitesine bir an önce geri dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.





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