Pjanic, Beşiktaş için Zenit'i reddetti

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'i Rusya Ligi takımlarından Zenit'in istediği ancak siyah-beyazlıların transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı



Menajer Ahmet Bulut, Miralem Pjanic'e telefon ederek İstanbul'u, Beşiktaş'ı ve taraftarları anlattı. Bu sezon takıma kazandırılan isimlerle güçlü bir kadrosu olduğunu aktardı ve oyuncunun olumlu olan görüşlerini daha da pekiştirdi.



Bosnalı yıldız, o sıralarda Rusya'nın Zenit takımından gelen teklifi geri çevirdi ve Beşiktaş'a imza atmaya karar verdi.



"SERGEN YALÇIN İSTEDİ"



Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı getirecek bir takım yapmaya çalıştıklarını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yine enteresan bir transfer oldu. Son dakika, son saniye… Bunlar planlanmış şeyler ama son saniyelerde işlem bitiyor. UEFA listesine Pjanic'in adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Pjanic, hocamızın çok istediği bir transferdi" diye konuştu.



