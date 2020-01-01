Pippen: "Tatum, bir şampiyonluk ekibindeki en iyi oyuncu olabilir"

NBA efsanesi Scottie Pippen, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın bir şampiyonluk takımındaki en iyi oyuncu olabileceğini söyledi.



Pippen, ESPN'in "The Jump" programında, Tatum'ın ekibin en iyi oyuncusu olarak, Boston'ın Doğu'da bir adım ileri geçmek için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduğunu söyledi.



"Bence bu sezon, Tatum için bir dönüm noktasıydı. Bu sezona, kendisini büyüyen ve gelişen diğer oyunculardan ayırma ve All-Star olarak liderlik gösterme misyonuyla başlamıştı. Ama skorerliği gerçekten zirveye çıkmaya başlamıştı ve takımın hücum lideri olacak asıl adamı olacağını göstermek adına, kendini diğer oyunculardan biraz ayırmıştı. Ve eğer bu takım bu yolda bir maratona çıkacaksa, Tatum'ın onları hücumda taşıyabilme yeteneğine güvenmek zorunda olacaklarını düşünüyorum."



Tatum, bu sezon ilk kez All-Star seçilmişti ve maç başına 23.6 sayı, 7.1 ribaund ve 2.9 asist ile oynamıştı.



