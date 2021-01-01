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Pippen: "Jordan, 1996'da ben olmasam Finallere çıkamazdı!"

Eski Chicago Bulls yıldızı Scottie Pippen, kendisi olmasaydı Michael Jordan'ın 1996'da NBA Finalleri'ne çıkamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls yıldızı Scottie Pippen, kendisi olmasaydı Michael Jordan'ın 1996'da NBA Finalleri'ne çıkamayacağını söyledi.

Pippen kısa süre önce Bulls ile geçirdiği zaman üzerine cesur açıklamalar yapmış ve Jordan ile eski koçu Phil Jackson hakkında bazı ithamlarda bulunmuştu.

Bulls efsanesi, geçtiğimiz günlerde Jackson'ın 1994'teki bir playoff maçında son şutu atması için Toni Kukoc'u tercih etmesinin, ırkçılığından kaynaklandığını belirtmişti.

The Dan Patrick Show'da konuşan Pippen, 1987'deki NBA Draftı gecesinde takas edilmemesi durumunda kendisini seçmiş olan Seattle'da geçirebileceği kariyeri hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Çok iyi takım arkadaşlarım olurdu, özellikle de hala Shawn Kemp ve Gary Payton'la beraber olsaydık. O takım, Finallerde oynadığımız bir takımdı. Yani, bence uyumlu olurduk."

Patrick, Michael'ın Pippen, Kemp ve Payton'dan oluşan bir üçlüsüye karşı neler yapabileceğini sorduğunda, eski Bulls yıldızı, MJ'in tek başına başarılı olamayacağını düşündüğünü söyledi:

"Michael o seriye kadar yükselebilir miydi bilmiyorum. O kadarını diyeyim."


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