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Perkins: "Kyrie Irving'den özür diledim"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstar Kyrie Irving hakkında yaptığı "kuş" yorumunun "kendisine yakışmadığını" ve özür dilediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstar Kyrie Irving hakkında yaptığı "kuş" yorumunun "kendisine yakışmadığını" ve özür dilediğini söyledi.

Perkins, Irving'in 2019-20 NBA sezonuna devam etmeme konusundaki tutumuyla hala aynı fikirde olmadığını halen kabul ediyor olsa da, Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson'la yaptığı röportajda "beynini kuşa taksanız, kuş ters uçar" ifadesi için özür diledi:

"Şimdi; kuş ifadem biraz karakterimin dışında mıydı? Evet öyleydi. Ve bunun için Kyrie Irving'den özür diledim. Onun oynamamamız gerektiğini söylemesine katılıyor muyum? Hayır. Buna katılmıyorum çünkü arkasındaki planı bilmem gerekiyor. Bu kadar. O zaman düşününce uygun muydu? Kesinlikle hayır. Şimdi tekrar düşünce de aynı. Ama Kyrie benim gözümde, kafası karışmış biri. Bir lider olarak kafası karışık. Ben dediğimin arkasında duruyorum."

Irving ve Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, sporun geri dönüşünün Black Lives Matter hareketinin üzerinden tüm dikkati çekeceğine inanıyor. Perkins, aynı zamanda bir Afroamerikalı olarak, Amerika'daki değişimin yanında duruyor.


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