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Payton, Riley'ye: "S**erler, ben topu Shaq'a atıyorum!"

Eski Miami Heat yıldızı Shaquille O'Neal, koç Pat Riley'yi görmezden gelen eski takım arkadaşı Gary Payton'ın komik bir anısını hatırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat yıldızı Shaquille O'Neal, koç Pat Riley'yi görmezden gelen eski takım arkadaşı Gary Payton'ın komik bir anısını hatırladı.

Shaq, 90lı yılların yıldızlarıyla "Inside Stuff"ın yeniden bir araya gelme bölümünde, eski oyuncuların anılar paylaştıkları ve oyun günlerini hatırladıkları bir video görüşmesine katıldı.

Konuşma sırasında O'Neal, Payton'ın set yürütmesini istediğinde, o zamanki başantrenör Riley'yi nasıl görmezden geldiği hakkında bir anı paylaştı:

"GP'yi neden sevdiğimi biliyor musunuz? Çünkü Miami'ye ilk geldiğimde, Pat bir sürü değişik set oynatıyordu ve GP'de 'Ya s**erler, ben topu Shaq'a atıyorum, ne dediğin umurumda değil.' diye bağırıyordu."

O'Neal ve Payton, 2003-04 sezonunda Los Angeles Lakers'ta da takım arkadaşlarıydı. Payton sezondan sonra Boston Celtics'e takas edilirken, O'Neal, Heat'e takas edilmişti.


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