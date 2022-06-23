Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.



Mamak Başak Gençlik Spor Salonu'nda 2 gün sürecek şampiyonaya ilişkin Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İlhami Kılınçkaya, milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nergiz Altıntaş ve Ali Öztürk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



İlhami Kılınçkaya, şampiyonaya 23 ilden 90 erkek, 23 de kadın olmak üzere 113 sporcunun katıldığını belirterek, "Türkiye geneline açık bir şampiyona. Amacımız yeni yetişen sporcuları görmek, mevcut sporcuların ilerlemesini takip etmek ve şu anda A Milli Takım'ımızdaki sporcuların güncel durumunu görmek istiyoruz. Ayrıca bu şampiyonadan milli takımlarımıza sporcu seçiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Bedensel Engelli Masa Tenisi takımımız dünyanın en iyisi ve aynı zamanda sıralamada dünyanın en iyi sporcularına sahibiz. Bunların yanında oyuncu olacak sporcuları yetiştirmek için bu şampiyonayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kasım ayında İspanya'da düzenlenecek Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Kılınçkaya, "Şampiyonanın özelliklerinden biri de bu. Dünya Şampiyonası'na en iyi takımı oluşturmak için buradayız. Zaten dünya şampiyonuyuz ve o bayrağı korumak için bu organizasyonu yapıyoruz." diye konuştu.



Milli sporcular kendinden emin



Paralimpik Oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiğini aktararak "Her yıl Türkiye Şampiyonası'na ilgi artıyor. Her turnuvada yeni yüzler görmek bizi mutlu ediyor. İki gün boyunca güzel, keyifli bir turnuva olacak. Teklerde, çiftlerde ve karışıkta müsabakalar yapılacak. Antrenmanlara baktığım zaman tüm ekipleri iyi hazırlanmış görüyorum. Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü olarak da tüm madalyalara talibiz." şeklinde konuştu.



Milli masa tenisçi Nergiz Altıntaş ise yaptığı açıklamada, "Tabii ki hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Buraya sporcularımla birlikte geldim. Güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hem sporcu hem de antrenör olarak buradayım. Rakiplerimden birisi kendi yetiştirdiğim sporcum. Büyük ihtimalle final oynarım. Bir yandan da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kotaları aldık. Burası hem bu sporu tanıtmak hem de yeni sporculara neler yapabileceklerini göstermek adına çok iyi bir turnuva oldu." değerlendirmesini yaptı.



Gençlere örnek oldukları için çok mutlu hissettiğini anlatan milli masa tenisçi Ali Öztürk ise Türkiye Şampiyonası'nı Dünya Şampiyonası'na bir hazırlık olarak gördüklerini vurgulayıp, bütün sporculara başarı dileğinde bulundu.









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