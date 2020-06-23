Papiss Cisse, Vagner Love'u yakaladı

Papiss Demba Cisse, kulübün Süper Lig tarihinde "en golcü" futbolcusu olma yolunda yürüyor.

Haber; AA
Papiss Cisse, Vagner Love'u yakaladı
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23 Haziran 2020 14:55
Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Demba Cisse, kulübün Süper Lig tarihinde "en golcü" futbolcusu olma yolunda ilerliyor.

Turuncu-yeşillilerin, Süper Lig'in 28. haftasında dün Trabzonspor'u konuk ettiği ve 2-2 beraberlikle sona eren karşılaşmada takımının ilk golünü atan Senegalli oyuncu, Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti.

İki sezonda Akdeniz temsilcisiyle 52 karşılaşmaya çıkıp 33 kez fileleri havalandıran Cisse, bir gol daha atması durumunda Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcü futbolcusu olacak.

- Gol krallığında Sörloth ile arayı kapatıyor

Trabzonspor karşılaşmasındaki golüyle bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkaran Cisse, 6 haftalık gol suskunluğunu bozmuş oldu. 35 yaşındaki golcü, ligde en son 21. haftada deplasmanda 1-1 tamamlanan Fenerbahçe karşısında ağları havalandırmıştı.

Bu sezon ligdeki gol performansında, Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth'u takibini sürdüren Cisse, bu futbolcuyla arasındaki gol farkını 2'ye indirdi ve gol krallığında ikinci sıradaki yerini korudu.

 



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