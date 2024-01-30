Pacers, James Johnson'a bir 10 günlük kontrat daha verdi

Indiana Pacers'ın, veteran oyuncu James Johnson ile ikinci 10 günlük sözleşmesini imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pacers, James Johnson'a bir 10 günlük kontrat daha verdi
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30 Ocak 2024 12:32
Indiana Pacers'ın, veteran oyuncu James Johnson ile ikinci 10 günlük sözleşmesini imzaladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Johnson'ın ikinci 10 günlük anlaşmasının son takas tarihi olan 8 Şubat'a kadar devam edeceğini söyledi.

Johnson ilk olarak Aralık ayı ortasında sezonun geri kalanı için bir sözleşme imzalamıştı. Lakin Pacers, Pascal Siakam takasını tamamlamak için Johnson'ı serbest bırakmak zorunda kalmış ancak daha sonra kendisini 10 günlük bir anlaşmayla tekrar kadroya katmıştı.

Indiana, Johnson'ın ikinci 10 günlük kontratını sürdürmek istiyorsa, kendisiyle sezonun geri kalanına dek sürecek bir sözleşme imzalaması gerekecek.

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