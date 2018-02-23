Osman Aşkın Bak: ''Sporun gücü terörü yenecek''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, aylık spor dergisi Santra'ya özel açıklamalarda bulundu. Röportajında spor alışkanlığının olumlu etkilerinden bahseden Bak, "Ruh ve beden sağlığı için sayısız faydaları olan spor, gençlerimize el uzatırken de en kuvvetli vasıtalarımızdan biri olmalıdır. Sporun uyuşturucuya ve teröre bulaşmakta önleyici rolü olduğu kadar, bu illetlerden herhangi birine bulaşmış gençlerimizi geri kazanmakta da etkisi büyüktür." ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençleri spora yönelmesi amacıyla yapılan sportif yatırımları da Santra'da açıklayan Bak, "Sportif yetenek taraması projesi kapsamında 3. sınıftan itibaren yaklaşık 4 milyon 200 bin öğrencinin sportif yönden taramasına pilot uygulamayla başladık. İl spor merkezleri çalışmalarımızla toplam 1 milyon 455 bin 77 çocuk ve gencimiz çeşitli spor branşlarında eğitim aldılar. Bu çalışmalar vesilesiyle 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymayı amaçlıyoruz. 2003 yılından bu yana yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde lisanslı sporcu sayımız 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla 8 milyon 165 BİN 919'a yükselmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla bu sayının 9 milyona ulaşmasını hedefliyoruz.Sporun belkemiği olarak gördüğümüz amatör spor kulüplerimize yoğun destek sağlıyoruz. Millet olarak kolektif düşünmeye, dayanışmaya ve omuz omuza mücadele etmeye çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde; bu kulüplerimizin varlığı bir kez daha anlam kazanmaktadır. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize kol kanat geren, onları her türlü kötü alışkanlıktan ve tehlikeli oluşumdan koruyan bu kulüplerimizin varlığına devam edebilmesi için devletimiz daima desteklerini ve teşviklerini sürdürecektir. Bu noktada gururla belirtmek isterim ki; dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir." diye konuştu.