Önder Özen: 'Atiba, kaybederken de çizgisini bozmadı'

'ta, Konyaspor maçında 200. Süper Lig maçında sahaya çıktı.Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan tecrübeli oyuncu için yorum yapan, Atiba'nın karakterine dikkat çekti.Özen, Atiba'nın her yerde saygıyla karşılanan bir oyuncu olduğunu vurgularken, "." dedi.Metin Tekin ise, "Bir mesleğin, bir gıdım boşluk vermeden hakkını verdi." ifadelerini kullandı.