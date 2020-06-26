Önder Özen: 'Atiba, kaybederken de çizgisini bozmadı'

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Konyaspor maçında 200. Süper Lig maçında sahaya çıktı.
Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan tecrübeli oyuncu için yorum yapan Önder Özen, Atiba'nın karakterine dikkat çekti.
Özen, Atiba'nın her yerde saygıyla karşılanan bir oyuncu olduğunu vurgularken, "Son derece saygıdeğer bir kişiliğe sahip. Hem takım içinde, hem Türkiye'nin neresine giderse gitsin alkış alacak, saygı görecek izler bıraktı futbol sahasında. Saha terbiyesi de var, oyuna saygılı bir tavır gösterdi. Oyunun bütün unsurlarına saygılı oldu. Kaybederken de beyefendiliğini bozmadı. Klas bir centilmen misiniz yoksa centilmen rolü oynayan biri misiniz, kaybederken çıkar ortaya. Atiba kaybederken de çizgisini bozmadı." dedi.
Metin Tekin ise, "Bir mesleğin, bir gıdım boşluk vermeden hakkını verdi." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan tecrübeli oyuncu için yorum yapan Önder Özen, Atiba'nın karakterine dikkat çekti.
Özen, Atiba'nın her yerde saygıyla karşılanan bir oyuncu olduğunu vurgularken, "Son derece saygıdeğer bir kişiliğe sahip. Hem takım içinde, hem Türkiye'nin neresine giderse gitsin alkış alacak, saygı görecek izler bıraktı futbol sahasında. Saha terbiyesi de var, oyuna saygılı bir tavır gösterdi. Oyunun bütün unsurlarına saygılı oldu. Kaybederken de beyefendiliğini bozmadı. Klas bir centilmen misiniz yoksa centilmen rolü oynayan biri misiniz, kaybederken çıkar ortaya. Atiba kaybederken de çizgisini bozmadı." dedi.
Metin Tekin ise, "Bir mesleğin, bir gıdım boşluk vermeden hakkını verdi." ifadelerini kullandı.