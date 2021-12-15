Onana tercihini Barcelona olarak açıkladı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ajax'ın file bekçisi Andre Onana, takımdan ayrılması halinde ilk tercihiğinin Barcelona olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Onana tercihini Barcelona olarak açıkladı
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15 Aralık 2021 02:54
Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Barcelona'ya transfer olabileceğini açıkladı.

Barcelona altyapısında yetişen ve 2015'ten bu yana Ajax'ta forma giyen 25 yaşındaki Andre Onana, Barcelona'da kariyerine devam edebileceğini söyledi.

Hakkındaki transfer dedikodularıyla ilgili konuşan Onana, "Barcelona'dan ayrıldığımdan bu yana hep iyi ilişkilerim oldu, bağlarımızı hiç koparmadık. Tıpkı Ajax'ın olduğu gibi Barcelona da benim evim. Somut bir gelişme yok ancak buradan ayrılırsam bu, Barcelona için olur" sözlerini kullandı.

Andre Onana'nın peşinde daha önce Arsenal ve Inter'in de olduğu iddia ediliyordu.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 9 ay futboldan men cezası alan ve 24 Kasım tarihinde Beşiktaş maçıyla sahalara dönen Andre Onana'nın sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.


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