Ömer Üründül: 'Cocu çok zayıf bir teknik direktör'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, "Cocu'ya sabır gerekli mi!" başlıklı yazısında, Fenerbahçe'nin teknik direktörünü eleştirdi.İşte o sözler..."Medyada F.Bahçe hakkında yapılan bazı yorumlar karşısında hayretler içinde kalıyorum."Yeni kurulmuş bir takım, uyum süreci için zamana ihtiyacı var, Cocu'ya sabretmek lazım" diyorlar. F.Bahçe'nin -kadro dışı kalanları da sayarsak- bugün için sahaya iki ayrı takım çıkaracak geniş alternatifli bir kadrosu var. İki ayrı takım halinde ligde mücadele etse ve teknik açıdan iyi yönetilebilse, iki ayrı takım da en kötü ilk altı içinde yer alır. Şimdi 'Cocu'ya zaman ve sabır gerekir' diyenlere, iki örnekle cevap vereyim.Antalyaspor'un transfer yasağı vardı, üst düzeyde mali sorun yaşıyorlardı, futbolcuların alacakları ödenemiyordu ama Antalyaspor; F.Bahçe'nin 7 puan önünde. Ankaragücü; bu sene Süper Lig'e yükseldi. Transfer tehdidi vardı, maddi durumu sıkıntılıydı, ucuz fiyatlarla beş yabancı transfer edilebildi.Uzun zamandır 1. Lig'de mücadele eden İlhan, Kenan, Erdemli kadrosuyla en fazla uyuma ve zamana ihtiyacı olan Ankaragücü, F.Bahçe'nin 4 puan üstünde.Cocu kaliteli, çağdaş bir insan. Çok da iyi bir futbolcuydu.Zaten Hollanda Milli Takımı'nda görev yapmak ve Barcelona gibi bir dünya kulübünde oynamak her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Ama Cocu çok zayıf bir teknik direktör. Bugüne kadar yaptığı genel hataları defalarca vurgulamıştım. Hele tüm futbolcuların güvenini zedeleyen bir Kayseri maçı vardı... İki kaptan Volkan ve Mehmet Topal'a maçtan iki gün önce transfer edilen Harun ve Reyes'i tercih etmişti. Son Sivasspor maçına bakalım; herkesin hemfikir olduğu, eleştirilerin odak noktasındaki İsmail'in sol önde oynamasıydı. Doğrudur Valbuena, Barış ve Alper varken bu tercihi mutlaka eleştirilir. Ama esas sorunu kimse görmüyor ve çözemiyor.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın üst düzey ligleri evimize kadar geliyor.Bugün ilk 11'de maçlara çift santrforla çıkan tek takım var mı? Sadece maçların gidişatına ve skorlara göre teknik direktörler son 20-25 dakikalarda bu uygulamaya gidiyorlar."