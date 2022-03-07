Ömer Karaevli, sezonu açtı

Milli sporcu Ömer Karaevli, sezonu Katar'ın Doha şehrinde çıktığı karşılaşmalarla açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Karaevli, sezonu açtı
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07 Mart 2022 16:05
Milli binici Ömer Karaevli, sezonu Katar'da düzenlenen yarışmalarla açtı.

Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre Ömer Karaevli, 2 hafta boyunca Doha'da yarışmalara katıldı.

Milli binici, CSI5 Global Champions Tour yarışmalarında 155 santimetre kategorisinde 11. oldu.

Ömer Karaevli, Longines Global Champions Tour Grand Prix'sinde ise 160 santimetrede "Cheston De La Pomme D'or" isimli at ile 20. sırada yer aldı.

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