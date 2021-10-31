Olimpiu Morutan'dan 3. gol

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, bu sezon 3. lig golünü Gaziantep FK karşılaşmasında attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olimpiu Morutan'dan 3. gol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2021 22:31
Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı.

Sezon başında Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen Morutan, daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez topu filelere gönderdi.

SAHASINDA SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.