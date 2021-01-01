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Oladipo, Rockets'ta kalacak mı?: "Duruma göre bakacağız..."

Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Victor Oladipo, Rockets ile geleceği üzerine, seçeneklerini açık tuttuğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Victor Oladipo, Rockets ile geleceği üzerine, seçeneklerini açık tuttuğunu söyledi.

Bu sezon sonunda serbest oyuncu olacak Oladipo, Rockets ile uzun vadeli kalıp kalmayacağı konusunda henüz net bir fikrinin olmadığını belirtti:

"Ben yalnızca kazanan bir takımın parçası olmak istiyorum ve bunu burada yapmak için sabırsızlanıyorum. Buraya gelip, en üst düzeyde kazanma konusunda yardımcı olma fırsatı yakaladım. Şu anda bulunduğumuz noktayı biliyorum ve gelişmek için çok yerimiz var."

"AÇIK FİKİRLİ OLACAĞIM..."

Oladipo, Houston'daki "uyumunu" belirleme hakkında ise şunları söyledi:

"Sahaya çıkıp, açık fikirli ve açık yürekli olarak, yeteneklerimin sağladığı en iyi şekilde oynayacağım. Sonrasında bu tarz şeyleri de sezon bittiğinde düşüneceğim. Şu an tek yapmak istediğim oyuna odaklanmak.

Eğer uyum olursa, mutlu olursam, işler yolunda giderse, hepsine bakacağım. Hepsi esasında bir iş planı gibi. Yatırım yapmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce, iş planının her yönünü gözden geçirmeniz gerekiyor.

"SEVGİYLE KARŞILADILAR!"

Oladipo, Rockets ekibiyle ilk buluşmasını oldukça pozitif bir şekilde aktardı:

"İlk izlenimim inanılmazdı. Sevgiyle karşılandım... Burada olduğum için çok şanslıyım. Bu sezon için hedefim kazanmak, kazanmak ve biraz daha kazanmak! Burada olmamın bir sebebi var. Yeni ve pozitif bir enerji içindeyim. Bunun parçası olabilmek, harika bir şey."

Oladipo, bu gece Chicago Bulls'a karşı oynanacak maçta, ekiple siftahını yapmaya hazırlanıyor.


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