Okullar tatil mi? 6,7 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi?

6 Aralık okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem milyonlarca kişi tarafından hissedildi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.98 km olarak duyuruldu. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Soğuk hava koşullarının etkili olduğu doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma devam ediyor. Meteoroloji, 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Şehirlerdeki öğrenciler, kar tatili haberleri için valilik açıklamalarını bekliyor. Ancak, 6 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. İlgili valiliklerden gelecek açıklamalar doğrultusunda bilgiler güncellenecek.



ÜÇ BÜYÜK KENTTE YAĞIŞ



Yağışların Kuzey Anadolu'da genellikle kar şeklinde olması beklenirken, Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı tahmin ediliyor.



KUVVETLİ KAR UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Erzurum çevrelerinde ise yağmur ve sağanakla başlayacak yağışların zaman içinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.



AFAD'DAN UYARI



AFAD, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan, sel, su baskını, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları isteniyor.



PERŞEMBE VE CUMA YAĞIŞLI



Perşembe günü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu haricinde yurt genelinde yağış bekleniyor. Sıcaklıkların Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece civarında olması tahmin ediliyor.



Cuma günü ise, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt genelinde yağış görülecek. Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşecek, Başkent'te ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise 15 derece civarında seyredecek.



CUMARTESİ YAĞIŞ DEVAM EDİYOR



Hafta sonunun ilk gününde Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında, yurt genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Başkent'te sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de ise 14 derece az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.