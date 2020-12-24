Okan Buruk: 'Sahadan çekilin, çıkın sahadan'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a oyundan ihraç edilmesinin nedenini açıkladı.



Hakeme herhangi bir hakareti olmadığını söyleyen buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı. Okan Buruk Rafael'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı kart görmüş ve ardından ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.



KIRILMA ANI RAFAEL'İN KIRMIZI KARTI



Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu. Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi. Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ



Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı. Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi. Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı. Okan Buruk maçın hakemi Bahattin Şimşek'e büyük tepki gösterdi.



'ÇIKIN SAHADAN, ÇEKİLİN'



Kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Okan Buruk'un "Çıkın sahadan, çekilin" dediği anlar mikrofonlara yansıdı. Okan Buruk'un maç içinde hakem Bahattin Şimşek'e yönelik "Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver" dediği iddia edildi.



Maçın hakemi Bahattin Şimşek, Okan Buruk ile birlikte Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye de kırmızı kart gösterdi.



