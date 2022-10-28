Okan Buruk: 'Çok fazla hasar aldık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.



Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir bayram. Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayarak başlamak istiyorum." dedi.



Geçtiğimiz hafta birçok olumsuzluk yaşadığını belirten Buruk, "Geçen hafta çok fazla hasar aldık. Olumsuz anlamda eksildik ama buna takılmıyoruz. Bu hafta bambaşka bir hafta. Yeni bir maç." ifadelerini kullandı.



İlk 11'deki Emre Taşdemir kararıyla ilgili ise başarılı çalıştırıcı, "Emin daha önce süre almıştı. Emre ilk maçına çıkıyor. 3 Türk hakkımızdan birini Emre'den yana kullandık. Antrenmanlarda çok çalıştı. Ona güveniyoruz. Heyecan anlamında ne getirir bilmiyorum ama tecrübeli bir oyuncu. Rakibimizin son 3 haftada gol sayısı önemli. Güzel bir maç bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Okan Buruk ayrıca, "Biz gittiğimizde Pirlo Inter'den Milan'a gitmişti. 1 seneyle kaçırdık. Karşılıklı oynadık. Çok önemli bir spor adamı. Burada da zaman zaman görüşüyoruz. Hem kalite hem de oyun olarak iyi işler ortaya koyuyor. Çok önemli bir figür. Ülkemizde olmasında dolayı ben de mutluluk duyuyorum. Ona da başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



