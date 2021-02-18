Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor.
Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan'ın çekilen MR sonucunda alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.
Tecrübeli oyuncunun Denizlispor maçına kadar hazır olması için sağlık ekibi seferber oldu.
Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan'ın çekilen MR sonucunda alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.
Tecrübeli oyuncunun Denizlispor maçına kadar hazır olması için sağlık ekibi seferber oldu.