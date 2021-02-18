Oğuzhan Özyakup belirsiz

Beşiktaş'ta ki yıldızın durumu belirsizliğini koruyor. Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan'ın çekilen MR sonucunda alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Oğuzhan Özyakup belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2021 13:06
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor.

Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan'ın çekilen MR sonucunda alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.

Tecrübeli oyuncunun Denizlispor maçına kadar hazır olması için sağlık ekibi seferber oldu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için