Odom: "Kobe'nin vefatı beni mahvetti"

Emekli Los Angeles Lakers oyuncusu Lamar Odom, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın ani ve trajik vefatının etkisinden halen çıkamamış durumda olduğunu söyledi.



40 yaşındaki Odom, Revolt TV'de yayınlanan "Drink Champs: Happy Hour"'da konuştu ve Kobe'nin zamansız ölümüne şok edici tepkisini açıkladı:



"Bu çok şok ediciydi. Nefesim kesildi. Bu beni gerçekten mahvetti."



Bryant'ın ölüm haberi sadece NBA'in değil, tüm spor dünyasının ve elbette Los Angeles bölgesinin de temelini sarsmıştı.



Lakers ve Clippers'a ev sahipliği yapan Staples Center, Kobe için aktif bir anıta dönüştü ve Bryant'ın anıları, aktif ve eski NBA oyuncularının zihinlerinde oldukça tazeydi.



