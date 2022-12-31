Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 13:44 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 13:44

O Ses Yılbaşı 2023 programında kimler var

O Ses Türkiye 2023 programında birçok sevilen sanatçı en özel performanslarını sergileyecek. Programın konukları arasında çok özel isimler var.

O Ses Yılbaşı 2023 programında kimler var
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2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları ve jüri üyeleri isimleri belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri isimleri...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2023 KONUKLARI

Hazal Subaşı
Talat Bulut
Kerem Alışık
Ebru Şahin
Onur Buldu
Alina Boz
Melis Sezen
Cemre Baysel
Selin Şekerci
Nilsu Berfin Aktaş
Büşra Pekin
Aslıhan Malbora
Aytaç Şaşmaz
Ayça Ayşin Turan
Selçuk Yöntem
Chaby
Danla Bilic
Cemal Can Canseven
Bestemsu Özdemir
Eser-Berfu Yenenler



O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ BELLİ OLDU

İşte, birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı konukları

Yarışmaya katılacak isimler arasında Alina Boz, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Bestemsu Özdemir, Melis Sezen, Şafak Sezer, Büşra Pekin, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaş, Hazal Subaşı gibi oyuncular tek sahne alacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un düeti şimdiden konuşulmaya başladı. Melis Sezen, özel dans gösterisi ile geceye damga vuracak. O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel programı konukları arasında Selin Şekerci - Selçuk Yöntem, Aslıhan Malbora - Aytaç Şaşmaz, Kadir Doğulu - Neslihan Atagül gibi isimler çift olarak sahne alacak. Bu yıl yarışmada Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Chaby Han gibi fenomenler de sahne alacak. Oyuncu ve fenomenlerin şarkı söylemesi yanı sıra Edis ve KÖFN gibi sanatçılar da sahne alacak.


ESER VE BERFU YENENLER'DEN ÖZEL GÖSTERİ

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.

Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

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