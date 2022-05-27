Nwakaeme ile veda havası

Trabzonspor ile Nwakaeme'nin yolları, Nijeryalı oyuncunun yıllık 3 milyon euro maaş isteğinden aşağı inmemesi nedeniyle ayrılabilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nwakaeme ile veda havası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2022 08:14
Trabzonspor Yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı.

Nijeryalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euro istediği ve şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerde geri adım atmadığı vurgulandı.

Bordo-mavililerin 33 yaşındaki oyuncuya teklif ettiği ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Yönetimin teklifini kabul etmemesi halinde Nwakaeme ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

DJANINY DE ZOR

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Djaniny'nin de takımdan ayrılabileceği belirtildi.

31 yaşındaki golcü oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Arap kulüplerinden teklifler alan Djaniny'ye ayrılmak istemesi halinde bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlanacağı ileri sürüldü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ