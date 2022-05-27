Nwakaeme ile veda havası

Trabzonspor Yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı.



Nijeryalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euro istediği ve şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerde geri adım atmadığı vurgulandı.



Bordo-mavililerin 33 yaşındaki oyuncuya teklif ettiği ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Yönetimin teklifini kabul etmemesi halinde Nwakaeme ile yolların ayrılacağı kaydedildi.



DJANINY DE ZOR



Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Djaniny'nin de takımdan ayrılabileceği belirtildi.



31 yaşındaki golcü oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Arap kulüplerinden teklifler alan Djaniny'ye ayrılmak istemesi halinde bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlanacağı ileri sürüldü.



