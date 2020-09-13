Novak'ın nişanlısı Katerina: "Trabzonspor bizi istemedi."

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın transferiyle ilgili nişanlısı Katerina flaş bir açıklamada bulundu.

Haber; Türkiye
Novak'ın nişanlısı Katerina: 'Trabzonspor bizi istemedi.'
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13 Eylül 2020 13:44
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın transferiyle ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Novak'ın nişanlısı Katerina, bordo-mavili bir taraftarın eleştirisine, "Biz ayrılmadık. Trabzonspor bizi istemedi. Eğer bilmiyorsan o zaman bana Filip pişman olacak deme" cevabı vererek gündem oldu.



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