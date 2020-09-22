Novak ve Mert Hakan ilk kez sahaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak ile Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Novak ile 68. dakikada Tolga Ciğerci ile yer değiştiren Mert Hakan, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.
İki futbolcu, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakanın kadrosunda yer almamıştı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Novak ile 68. dakikada Tolga Ciğerci ile yer değiştiren Mert Hakan, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.
İki futbolcu, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakanın kadrosunda yer almamıştı.