Nikola Jokic, ESPN'in MVP anketinde 1 numara!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in ESPN tarafından yürütülen yeni bir ankette, 2021-22 normal sezon MVP'si ödül yarışının şu anki lideri olduğu görüldü.



Bir önceki ankette ikinci sırada yer almış olan Jokic, 62 birincilik oyu ve toplam 860 puanla birinci olurken, kendisini 29 birincilik oyu ve toplam 719 puanla Joel Embiid ve dokuz birincilik oyu ve toplam 593 puanla Giannis Antetokounmpo takip etti.



Ja Morant dördüncü sırada yer alırken, Jayson Tatum beşinci sıraya layık görüldü. Luka Doncic ve Devin Booker ise, ilk üç sıradaki oyuncular dışında üçüncülük oyu alan diğer isimlerdi.



Jokic eğer bu sezon tekrar MVP seçilirse, bu yüzyılda ödülü arka arkaya kazanan oyuncular Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash ve Tim Duncan'ın arasına katılmış olacak.



