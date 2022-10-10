Necati Erkmen: "1 puan bizi mutlu etti"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Trabzonspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necati Erkmen: '1 puan bizi mutlu etti'
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10 Ekim 2022 22:40
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Erkmen hücuma iyi çıktıkları anlar sayesinde kazanma şansı elde ettiklerini belirterek, "Sahada istediğini almak için mücadelesi yüksek olan, hücuma çok iyi çıktığımız anlar var. 65'te yakaladığımız pozisyonu değerlendrebilsek farklı olurdu." diye konuştu.

Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Erkmen, "Rakip, son şampiyon. Atmosferi gördünüz. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Konsantrasyon hiç düşmedi. İlk beraberliğimiz ama bizim için önemli bir beraberlik. Trabzonspor gibi değerli bir rakipten 1 puan almak bizi mutlu etti." açıklamasını yaptı.

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