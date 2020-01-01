NBA, VR koltuklarıyla sezonluk bilet satabilir!

NBA başkan yardımcısı Mark Tatum, 5G teknolojisindeki gelişmelerin, taraftar deneyiminde daha fazla yeniliğe yol açabileceğini söyledi.



Tatum, ligin bubble sırasında teknolojik açıdan birkaç ders aldığını da sözlerine ekledi:



"Bant genişliği hızları arttıkça, 5G hızlandıkça bu deneyim daha kapsamlı hale gelecek ve insanların bunu deneyimlemek ve sanal gerçekliğe uyum sağlamak için fırsatların artacağını düşünüyorum."



Facebook için Global Sports Media ve League Partnerships başkanı Rob Shaw, birkaç NBA takımının önümüzdeki sezonda sezonluk bilet sahipleri için VR (Sanal Gerçeklik) koltukları ekleme konusunda iletişime geçtiğini söyledi.



Facebook, bubble'da kullanılan "ray kamerası" üzerinde çalışmıştı.



Tatum, "Taraftarlarımızın %99'u bir NBA arenasına asla adım atmamış. bu nedenle ligin, içeriği televizyon dışındaki taraftarlara getirmeye çalışması gerekiyor - bu da yeni gelir akışları için fırsatlar sağlayabilir." şeklinde konuştu.



Tatum ayrıca, ligin TV reytinglerinin düşmesinden endişe etmediğini de sözlerine ekledi. Ligin, geçtiğimiz yıla göre %63 artışla, playoff sırasında 300 milyonun üzerinde YouTube görüntülemesi aldığı görülmüştü:



"İleriye dönük inanılmaz bir potansiyelimiz var. İşimizde gördüğümüz büyümenin daha da artmaya devam edeceğini düşünüyorum."



