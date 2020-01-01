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NBA lig ofisi, KOVID-19 testlerinin geçerliliğinden şüphe duyuyor!

NBA lig ofisinin, ESPN'den Malika Andres tarafından alınan bir lig notuna göre, KOVID-19'dan iyileşen ancak virüs için pozitif test sonucu almaya devam eden oyuncular hakkındaki endişeleri ele aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA lig ofisinin, ESPN'den Malika Andres tarafından alınan bir lig notuna göre, KOVID-19'dan iyileşen ancak virüs için pozitif test sonucu almaya devam eden oyuncular hakkındaki endişeleri ele aldığı bildirildi.

Takımların, sağlıklı oyuncuları kenarda tutması ihtimali olan yanlış pozitif testlerden endişe duydukları belirtildi.

NBA, bubble'a girdikten sonra iki oyuncu KOVID-19 için pozitif test sonucu almıştı.

Lig, şu anda virüsten dönen oyuncular ve personel için protokolünün bir parçası olarak, antikor testini de dahil etmiş bulunuyor.

KOVID-19'a maruz kalan en az bir oyuncu iyileşmişti ve daha sonra birçok negatif test sonucu alarak, bubble'a gitme izni almış ve sonrasında tekrar pozitif test sonucu almıştı.


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