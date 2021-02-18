Mustafa Muhammed yorumu: 'Mısır'ın yeni Salah'ı'

Galatasaray'ın ara transferde Zamalek'ten aldığı Mustafa Muhammed performansıyla sadece Türkiye'de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu.



Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek" denildi.



HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI



Muhammed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi.



FEYYAZ UÇAR: MÜTHİŞ



Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Galatasaray'a geldikten sonra 4 maçta 4 gol kaydeden Mustafa Muhammed için A Spor'da övgü dolu ifadeler kullandı.



Mısırlı futbolcu için "Müthiş oyuncu" diye bahseden Uçar, "Mustafa Muhammed müthiş bir santrfor. Topu koruyor, saklıyor, rakibi bozuyor. Pas hatası da çok az. Kafa vuruşları da iyi, iyi sıçrıyor ve çıktığı zaman vuruyor. Müthiş oyuncu." ifadelerini kullandı.



