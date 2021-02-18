Mustafa Muhammed yorumu: "Mısır'ın yeni Salah'ı"

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed için dikkat çekici haberler gelmeye devam ediyor

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Mustafa Muhammed yorumu: 'Mısır'ın yeni Salah'ı'
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18 Şubat 2021 09:42
Galatasaray'ın ara transferde Zamalek'ten aldığı Mustafa Muhammed performansıyla sadece Türkiye'de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu.

Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek" denildi.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Muhammed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi.

FEYYAZ UÇAR: MÜTHİŞ

Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Galatasaray'a geldikten sonra 4 maçta 4 gol kaydeden Mustafa Muhammed için A Spor'da övgü dolu ifadeler kullandı.

Mısırlı futbolcu için "Müthiş oyuncu" diye bahseden Uçar, "Mustafa Muhammed müthiş bir santrfor. Topu koruyor, saklıyor, rakibi bozuyor. Pas hatası da çok az. Kafa vuruşları da iyi, iyi sıçrıyor ve çıktığı zaman vuruyor. Müthiş oyuncu." ifadelerini kullandı.



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