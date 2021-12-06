Muslera: "Reaksiyon vermemiz gerekiyor"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın Altay maçı sonrasında takım arkadaşlarına, "Artık böyle olmuyor. Reaksiyon vermemiz gerekiyor. Sahada taraftarımız için mücadele etmeliyiz" dediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Muslera: 'Reaksiyon vermemiz gerekiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2021 09:42
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-2 eşitlikle sona eren Altay mücadelesi sonrasında takım arkadaşları ile konuştu. Avrupa'da istenilen performans gösterilse de ligde bir türlü beklenen sonuçların gelmediğinin altını çizen Uruguaylı file bekçisi, sahada daha çok mücadele etmeleri gerektiklerini belirtti.

'Taraftarımızı mutlu etmeliyiz'

35 yaşındaki tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı takım arkadaşlarına şunları söyledi: "Artık böyle olmuyor. Her zamankinden çok daha fazla çaba göstermeliyiz. Çok daha fazla reaksiyon vermemiz gerekiyor. Sahadaki mücadele gücümüzü artırmalıyız. Bizleri destekleyen on binlerce taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Bu yüzden her zaman olduğundan çok daha fazla çalışıp, ligde yeniden iyi sonuçlar almaya başlamamız gerekiyor. Avrupa'da nasıl başarıyorsak, ligde de bunu yapabiliriz."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.