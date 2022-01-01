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Murray, yel değirmeni vurarak ümit verdi!

Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, yel değirmeni smaç bastığı bir videosunu paylaşarak sakatlığının iyileşme sürecinde iyiye gittiğini gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, yel değirmeni smaç bastığı bir videosunu paylaşarak sakatlığının iyileşme sürecinde iyiye gittiğini gösterdi.

Ayağındaki sakatlıktan ötürü bu sezon Nuggets forması giyememiş olan Nuggets yıldızının bu sezon bir noktada geri dönmesi beklense de, şu an için resmi bir tarih açıklanmış değil.

Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabında bir yel değirmeni smacı bastığı videosunu paylaşarak, iyileşme sürecinde iyi bir noktada olduğunu takipçilerine gösterdi:

Nuggets 18-16'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alırken, Murray'nin sakatlık öncesi haline geri dönmesi durumunda ekibine playofflarda büyük bir katkı sağlayabileceği biliniyor.


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