Muriqi damga vurdu, 3 puan gelmedi

La Liga'nın 8. haftasında Mallorca, deplasmanda Elche'ye konuk oldu.



Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanan karşılaşna 1-1 biterken maçın konuşulan ismi Vedat Muriqi oldu.



Kosovalı oyuncu 12. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremezken 15. dakikada Elche Ponce'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-1 bitti.



Dakikalar 61'i gösterdiğinde Elche'den Boye kırmızı kartla oyun dışında kalırken takımını 10 kişi bırakdı. 71'de bir kez daha penaltı kazanan Mallorca'da Muriqi bu kez topu filelerle buluşturdu. 85. dakikada ise Muriqi bu kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maç da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla Mallorca 9 puana yükselirken son sıradaki Elche ise puanını 2 yaptı.





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