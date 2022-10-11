Muriqi damga vurdu, 3 puan gelmedi

La Liga'nın 8. haftasında Mallorca, Elche deplasmanından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Muriqi damga vurdu, 3 puan gelmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2022 00:31
La Liga'nın 8. haftasında Mallorca, deplasmanda Elche'ye konuk oldu.

Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanan karşılaşna 1-1 biterken maçın konuşulan ismi Vedat Muriqi oldu.

Kosovalı oyuncu 12. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremezken 15. dakikada Elche Ponce'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-1 bitti.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Elche'den Boye kırmızı kartla oyun dışında kalırken takımını 10 kişi bırakdı. 71'de bir kez daha penaltı kazanan Mallorca'da Muriqi bu kez topu filelerle buluşturdu. 85. dakikada ise Muriqi bu kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maç da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Mallorca 9 puana yükselirken son sıradaki Elche ise puanını 2 yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ