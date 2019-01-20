Muhammed Salah'ın evine Türk eli değdi

Türk mimarları dünyanın dört bir yanında hayata geçirdikleri projeler ile öne çıkmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Emrah Sevimlisoy... Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde mimarlık eğitimini tamamlayan Emrah Sevimlisoy, 2001'de Londra'da Designembassy isimli mimarlık şirketini açtı. Sevimlisoy Mimarlık'ta da yöneticilik yapan Emrah Sevimlisoy, son dönemlerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emrah Sevimlisoy, sektörün her geçen gün geliştiğini belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'da mimar Erol Sevimlisoy ile birlikte çok sayıda tarihsel niteliği yüksek yalı, köşk rezidans, ofis ile 5 ve 7 yıldızlı otellerin projelerinde restorasyon, restitüsyon ve rölöve projelerinde bulundum. Şu anda Sevimli Mimarlık bünyesinde Creative Director olarak çalışmaktayım. Şirketimiz 45'inci yılını doldurmakta. Kendi sektöründe liderlerden birisi diyebilirim. Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz projelerden birisi Türk Havayolları ve DO&CO'nun Ortaköy Yüzme İhtisas projesi. Bu projenin kontrol, koordinasyon ve mimari sorumluluğu bize ait. Yine Mandarin Oriental Hotel Kuruçeşme projemiz devam ediyor. Normalde biz daha çok yalı yapan mimarlar olarak biliniriz."

Sevimlisoy, Londra'da birçok proje yaptıklarını ve bu projelerden birini Liverpool kulübünün dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah'ın satın aldığını belirtti. Sevimlisoy, "Londra'da sadece mimar olmak bazen yetmiyor. Biz de bunun farkına vardığımız için sadece mimarlık yapmıyoruz. Londra dünyanın merkezi. Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burada ev alma nasıl yapılır? Konut Kredisi nasıl alınır? Bu işlemlerde biz yardımcı oluyoruz. Bazı işverenlerimiz bize 'Londra'da ev almak istiyorum' diyor. Biz de evi buluyoruz. Mortgage'ını çıkarıyoruz. Daha sonra iç tasarımını da yapıp, hazır evi teslim ediyoruz. Bu hem bizim insanlarımıza hem de yabancılara çok cazip geliyor. Şu ana kadar Londra merkezde çok iş yaptık" dedi.







