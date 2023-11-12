MotoGP'nin Malezya ayağını Enea Bastianini kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımından Enea Bastianini birinci oldu.



Şampiyonluk yarışında büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, sezonun 18. etabı, Selangor eyaletindeki 5,54 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 20 tur üzerinden düzenlendi.



İtalyan pilot Bastianini, 39:59.1370'lik derecesiyle sürprize imza atarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Dün yapılan sprint yarışını kazanan Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Alex Marquez ise liderin 1.535 gerisinde ikinci oldu.



Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesinde büyük çekişme yaşayan pilotlardan Bastianini'nin takım arkadaşı İtalyan Francesco Bagnaia üçüncü, Prima Pramac'tan İspanyol Jorge Martin dördüncü sırada etabı tamamladı.



Bagnaia'nın 6, Martin'in 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol), Johann Zarco (Prima Paramac) ve Enea Bastianini'nin birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 2 etap daha koşulacak.



Sezonun 19. yarışı Katar Grand Prix'si, 19 Kasım'da düzenlenecek.



MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:



1. Francesco Bagnaia (İtalya): 412 puan



2. Jorge Martin (İspanya): 398



3. Marco Bezzecchi (İtalya): 323



4. Brad Binder (Güney Afrika): 254



5. Johann Zarco (Fransda): 200





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