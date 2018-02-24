Fransa Ligi'nin 27. haftasında, sahasında'yu konuk etti. Tam 6 golün atıldığı maç,sona erdi. Monaco, son 12 dakikasına iki farklı girdiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve zirve yolunda kritik puanlar kaybetti.Toulouse'a 1 puanı getiren golleri 24. dakikada Sangare, 78. dakikada Delort ve 87. dakikada Yaya Sanogo kaydetti.Monaco'nun 3 golü ise 8 ve 47. dakikalarda Rony Lopes, 72. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Monaco, bu sonucun ardından 57 puanla 2. sırada yer aldı. Düşmeme mücadelesi veren Toulouse ise 28 puanla 16. sırada kendisine yer buldu.