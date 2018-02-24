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Monaco, 2 farkı koruyamadı! Tam 6 gol...

Fransa Ligi'nin 27. haftasında Monaco, 3-1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve deplasmanda Toulouse ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Monaco, 2 farkı koruyamadı! Tam 6 gol...
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24 Şubat 2018 20:50
Fransa Ligi'nin 27. haftasında Toulouse, sahasında Monaco'yu konuk etti. Tam 6 golün atıldığı maç, 3-3 sona erdi. Monaco, son 12 dakikasına iki farklı girdiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve zirve yolunda kritik puanlar kaybetti.

Toulouse'a 1 puanı getiren golleri 24. dakikada Sangare, 78. dakikada Delort ve 87. dakikada Yaya Sanogo kaydetti.

Monaco'nun 3 golü ise 8 ve 47. dakikalarda Rony Lopes, 72. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.

3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Monaco, bu sonucun ardından 57 puanla 2. sırada yer aldı. Düşmeme mücadelesi veren Toulouse ise 28 puanla 16. sırada kendisine yer buldu.

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