Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, takım sahibi Dan Gilbert'in yorumlarının ardından yaklaşan kontrat durumu hakkında konuştu.



Mitchell, Gilbert'ın kendisiyle sözleşme uzatması için imza atacağına dair güvenini ifade etmesi konusunda şu şekilde bir yanıt verdi:



"Şu anda bunun dışında odaklanmam gereken pek çok şey var... O yüzden yeri geldiğinde halledeceğim... Cevabım değişmeyecek."



Maç başına 27.1 sayı, 6.1 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki oyuncunun 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonuyla gelecek sezona kadar sözleşmesi bulunuyor.





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