Miralem Pjanic için Inter sürprizi!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in yeni durağı Inter olabilir.



YENİ TAKIMI INTER OLABİLİR



İspanyol medyası, Beşiktaş'ın Pjanic ile devam etmeyeceğini ve Pjanic'in Barcelona'da da kalmasının zor olduğunu yazdı. Basında çıkan haberde, Pjanic için yeni sezondaki muhtemel takımın ise Inter olduğu aktarıldı.



İTALYA'DA 9 YIL GEÇİRDİ



Barcelona'nın 2020 yazında Pjanic için 60 milyon euro bonservis ödediği hatırlatılırken, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 400 milyon euro'luk çıkış maddesi nedeniyle Inter'e transferinin kiralık gerçekleşebileceği ifade edildi. Haberde ayrıca, Bosnalı futbolcunun, 2011-2020 yılları arasında Roma ve Juventus formalarıyla İtalya'da 9 yıl geçirdiği vurgulandı.



JUVENTUS VE BENFICA



Öte yandan Pjanic ile eski takımı Juventus ve Benfica'nın da ilgilendiği ancak oyuncunun fiziksel durumunu değerlendirdikten sonra bu transfer için bir düşünceleri olmadığı kaydedildi.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR



Finansal fair-play kuralları nedeniyle Barcelona'da kesin olarak takımda yer alması beklenmeyen Pjanic'in Katalan deviyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST



Beşiktaş'ta bu sezon 24 maça çıkan Miralem Pjanic, ağları sarsamazken, 4 asist yaptı





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