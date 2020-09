Middleton, sakatlanan Giannis'le ilgili: "Bizim için her şeyini verdi!"

Milwaukee Bucks, dün gece Miami Heat'i 4. maçta Giannis Antetokounmpo'nun ikinci çeyrekteki çıkışı sonrası 118-115 mağlup etti ve Khris Middleton ile koç Mike Budenholzer, Giannis'in etkisinden bahsettiler.



Middleton, Antetokounmpo'nun yokluğunda gevşekliği toplamıştı ve üçüncü çeyrekte 36 sayısının 21'ini kaydetmişti.



Antetokounmpo'nun dün geceki kritik karşılaşma öncesi forma giymesinde karar kılınmış, ancak kendisi ikinci çeyrekte sağ ayak bileğini burkarak maçı terk etmişti. Giannis, geceye sansasyonel bir başlangıç yapmış ve maçı terk etmeden önce, 11 dakika içinde 8/10 şut isabetiyle 19 sayı kaydetmişti.



Middleton, Giannis ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bizim için kritik anda elinden geleni yaptığını biliyoruz. Bileği zaten kötü durumdaydı ve ilk iki çeyrekte, her şeyini ortaya koydu. Ve bir takım olarak, takım arkadaşınıza bunları yaptığı için büyük saygı duyuyorsunuz. Bu yüzden, bu gece arkasını kollamamız gerekiyordu ve umarım sonraki maç kendisini tekrar geri alacağız. Ama bu olmazsa, yine de elimizden geldiğince sıkı oynamalıyız. Oynamaya devam etmek için her gece savaşmalıyız."



"BİZİ AYAKTA TUTMAYI BAŞARDI"



Budenholzer, Antetokounmpo'yu tekrar oyuna sokmayı düşünmediğini belirtti. Greek Freak, sağ bileğinde koruyucu bir botla arenadan ayrıldı:



"Giannis için üzücü bir durum. Umarım ilk 10-12 dakika boyunca, yüzde 100 olmayan ayak bileğine rağmen yaptığı şeyler kimse tarafından unutulmaz. Maçın başında harikaydı ve bize büyük bir destek oldu. Bize erkenden büyük bir darbe vurmuşlardı ama Giannis bizi ayakta tutmayı başarmıştı. Gece boyunca tedavi olacak. Önümüzdeki 24-48 saat boyunca nasıl olacağını göreceğiz."



Bucks, Heat'in ilk beş oyuncularının her birinin en az 17 sayı attığı güçlü bir hücum performansına rağmen, ikinci tur serisini uzatmayı başardı. Bam Adebayo 26 sayı, 12 ribaund ve sekiz asist kaydetti.



5. maç Salı günü oynanacak ve Milwaukee, 3-0 geriye düştüğü bir playoff serisini kazanan ilk NBA takımı olmaya çalışıyor.