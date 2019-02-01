Michy Batshuayi'nin yeni takımı açıklandı!

Devre arasının en çok konuşulan isimlerinden olan'nin transferi resmen açıklandı.Crystal Palace, Chelsea'den Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.Valencia'nın kiralık anlaşmasını iptal etmek istediği ve kulübü'ninileile kiralık anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, haftalık 170 bin euro (5 aylık 2,8 milyon euro) maaş talep edince iki takım da geri çekildi.