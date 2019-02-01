Michy Batshuayi'nin yeni takımı açıklandı!

Devre arasının en çok konuşulan isimlerinden olan Michy Batshuayi'nin transferi resmen açıklandı.
Crystal Palace, Chelsea'den Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
WEST HAM VE BETIS'E PAHALI GELDİ
Valencia'nın kiralık anlaşmasını iptal etmek istediği ve kulübü Chelsea'nin West Ham ile Real Betis ile kiralık anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, haftalık 170 bin euro (5 aylık 2,8 milyon euro) maaş talep edince iki takım da geri çekildi.
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Crystal Palace, Chelsea'den Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
WEST HAM VE BETIS'E PAHALI GELDİ
Valencia'nın kiralık anlaşmasını iptal etmek istediği ve kulübü Chelsea'nin West Ham ile Real Betis ile kiralık anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, haftalık 170 bin euro (5 aylık 2,8 milyon euro) maaş talep edince iki takım da geri çekildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın