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Michy Batshuayi'nin yeni takımı açıklandı!

Valencia'nın kiralık sözleşmesini feshettiği Michy Batshuayi, bonservisine sahip olan Chelsea, Crystal Palace ile anlaştı. Batshuayi, Premier Lig ekibinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Michy Batshuayi'nin yeni takımı açıklandı!
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01 Şubat 2019 03:50
Devre arasının en çok konuşulan isimlerinden olan Michy Batshuayi'nin transferi resmen açıklandı.

Crystal Palace, Chelsea'den Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

WEST HAM VE BETIS'E PAHALI GELDİ

Valencia'nın kiralık anlaşmasını iptal etmek istediği ve kulübü Chelsea'nin West Ham ile Real Betis ile kiralık anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, haftalık 170 bin euro (5 aylık 2,8 milyon euro) maaş talep edince iki takım da geri çekildi.



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