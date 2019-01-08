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Michael Eric özür diledi

Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael Eric, Türk Telekom maçında yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Kaynak: AA
Michael Eric özür diledi
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08 Ocak 2019 02:31
Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael Eric, takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile yaptığı maçta rakip oyunculara yönelik hareketinden dolayı özür diledi.

Eric, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Türk Telekom Spor Kulübünden, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Türkiye Basketbol Federasyonundan, karşılaşmadaki sportmenlik dışı hareketimden dolayı özür dilemek istiyorum. Hareketim galip gelme isteği ve yüksek seviye rekabetin bir sonucuydu ama yanlış bir karar verdim. Bu davranışım için tekrar özür dilerim. Hiçbir zaman yapmak istemediğim bir hareketti." ifadelerine yer verdi.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada yaşanan gerginlikte Eric, kendisine faul yapan rakip takım oyuncusu Ender Arslan'a topu atarken, Metin Türen'e ise fiziki müdahalede bulunmuştu.

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