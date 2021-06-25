Giresunspor'un geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde çok büyük emekleri bulunan Giresunspor Yardımcı Antrenörü Hakan Kurt, yeşil beyazlı camiada yaşanan son gelişmeler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.



Giresun Gazete'ye konuşan Kurt; "Yaklaşık 40 yıldır bu kulübün içerisindeyim. Giresunspor'a hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak hizmet etme onurunu ve mutluluğunu yaşadım, halen de yaşıyorum. Allah izin verdiği sürece de kulübümüze hizmet etmeye devam etmek istiyorum" dedi.



Kurt, açıklamasının devamında; "Geçen sezon Giresunspor'un 44 yıllık Süper Lig hasretini bitirip Süper Lig'e çıkmasında katkımız olduysa ne mutlu bize. Yeni sezonda kulübümüz Süper Lig'de mücadele edecek. Bizler Giresunsporumuzun emrindeyiz. Bize Giresunspor çatısı altında nerede görev verilirse biz bu görevi en iyi şekilde yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçta kişiler gelip geçicidir, Giresunsporumuz bakidir. Yeni sezon öncesinde kulübümüzde yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Bu yapılanma içerisinde Giresunsporumuzun Süper Lig'de kalıcı olabilmesi ve alt yapıdan yeni Eren Tozlu'ların, Erol Can Akdağ'ların, Onur Can Piri'lerin, Arda Kılıç'ların, Fatih Yılmaz'ların yetişmesi için yeni bir oluşum başlatıyoruz. Bu oluşumun kulübümüz için ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen biri olarak tekrar söylüyorum; Biz makam mevki peşinde değiliz, biz Giresunspor'un emrindeyiz. Bize verilen görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonrada en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak; Mevzu Giresunspor ise gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Giresun Gazete



