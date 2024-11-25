Haber Tarihi: 25 Kasım 2024 18:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 18:01

Metro kapalı mı, açıldı mı? 25 Kasım M2 Taskim-Osmanbey metrosu kapalı mı?

Metro kapalı mı, açıldı mı, ne zaman açılacak sorusu özellikle iş çıkış saati ve akşam saatlerinde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul metrosu son dakika haberleri 25 Kasım Pazartesi günü takip ediliyor. Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren duyuru Metro İstanbul'dan geldi. Hangi metro durakları kapalı sorusu da bu nedenle araştırılmaya başlandı. Metro İstanbul'dan gelen son dakika duyurusu sonrası araştırmalar artışa geçti. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün belirlenen saatlerde bazı metro istasyonları işletmeye kapalı olacak. Peki, Bugün metro kapalı mı, hangi duraklar kapalı, saat kaçta kapanacak?

Metro kapalı mı, açıldı mı? 25 Kasım M2 Taskim-Osmanbey metrosu kapalı mı?
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25 Kasım kapalı metro durakları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Metro ne zaman açılacak 25 Kasım Pazartesi günü merak ediliyor. Metro İstanbul'dan gelen son dakika duyurusuna göre bugün M2 Yenikapı-Hacıosman metrosundaki bazı duraklar belirlenen saatlerde kapalı olacak. Metro İstanbu'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile vatandaşlar bilgilendirdi. Peki, Bugün metro kapalı mı, saat kaçta kapanacak, hangi duraklar kapalı? 

25 KASIM METRO KAPALI MI, HANGİ DURAKLAR KAPALI, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbu'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.
  
METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un duyurunsa göre; İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar metro durakları kapalı kalacak. Metronun tekrar açılması için Valilik kararı gerekiyor.
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