Geçtiğimiz Mart ayında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili son sözü, takımın başına geçecek teknik adam söyleyecek.
Endonezya turuna devam eden Mesut, ABD ve Meksika'dan gelen transfer haberlerine rağmen Sarı-Lacivertli formayı giymeye devam edeceğini açıklamıştı.
Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcunun, takımın başına gelecek hocayla görüştükten sonra durumunu netleştireceği bildirildi.
Endonezya turuna devam eden Mesut, ABD ve Meksika'dan gelen transfer haberlerine rağmen Sarı-Lacivertli formayı giymeye devam edeceğini açıklamıştı.
Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcunun, takımın başına gelecek hocayla görüştükten sonra durumunu netleştireceği bildirildi.