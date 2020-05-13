Merve Atlıer, Eczacıbaşı VitrA'ya döndü

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna, altyapısından yetişen ve Karayolları'nda kiralık olarak oynayan Merve Atlıer'i dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
Merve Atlıer, Eczacıbaşı VitrA'ya döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2020 16:29
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna, altyapısından yetişen ve Karayolları'nda kiralık olarak oynayan Merve Atlıer'i dahil etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Takım menajeri Nalan Ural, yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Karayolları'nda kiralık oynayan Merve Atlıer, kulübümüze geri dönüyor. Merve'nin bu sezonki kadromuzda daha da çok gelişim göstererek bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için