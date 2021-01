Mehmet Yağmur: 'Evde 2, sahada 20 çocuğum var'

ING Basketbol Süper Ligi'nde genç kadrosuyla başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş Icrypex'te kaptan Mehmet Yağmur, saha içinde olduğu kadar saha dışında da genç oyunculara katkı vermeye çalıştığını söyledi.



Mehmet Yağmur, yaptığı açıklamada, genç oyunculardan kurulu güzel bir projenin içinde olduğunu belirterek, "Evimde iki kızım var. Evimdeki iki çocuğumun yanında Beşiktaş'ta da 20 çocuğum varmış gibi hissediyorum." dedi.



Bir süre daha basketbol kariyerini sürdürmek istediğini vurgulayan 33 yaşındaki basketbolcu, "Senelerdir düşündüğüm bir proje var. Basketbolu bıraktıktan sonra sıfırdan insan yetiştirmek istiyorum. Hayat sadece basketbol değil. İnsanlık yönünü de görme, gençlere İngilizce öğretme, hayatın ta kendisini göstermeyi bu çocuklarda görüyorum. Bana da ders oluyor. O yüzden heyecanlıyım. Ben de her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Bazen gençlerin arasında sessiz kalıyorum, onları nereden yakalayabilirim diye bakıyorum. Bu sene bana da güzel tecrübe oluyor." diye konuştu.



"Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum"



Siyah-beyazlı takımın şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda da kadroda yer alan Mehmet, "Ben bu kulübün çaycısından, güvenliğine, malzemecisine kadar herkesi çok iyi tanıyorum. Bu herkese nasip olmaz. Beşiktaşlı yöneticilerle transfer için görüşmeye geldiğimde beni kapıda 9 güvenlik çalışanı ve malzemeci karşıladı. Bunu yaşamak özel şey. Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum. Umuyorum yaptığım liderlik daha da iyi olacak. Ben de öğreniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Saha içinde olduğu kadar saha dışında da çok yorulduğunu anlatan Mehmet, "Ama keyif alıyorum. Süper Lig'de 18. sezonumu oynuyorum. Şu an Beşiktaş'ın kaptanlığını yapıyorum, hayalimdeki bir şeyi yapıyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak herkesten daha çok yoruluyorum ama çok keyifli." şeklinde konuştu.



Bu sezon kulüpte ödemelerin düzenli olduğunu kaydeden Mehmet, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu gençlere de anlattım. Burada hiçbir oyuncunun parası kalmaz. Ben dahil para önceliğimiz değil. Herkes tamamen basketbola odaklanmak zorunda. Beşiktaş'ta paranızı geç alırsınız ama alırsınız. İlk başta çocuklara bunu anlattım. Herkes basketboluna odaklanacak, para ikinci planda. Beşiktaş formasını giyeceksiniz, buradan Avrupa, NBA hangisi olursa sıçrama tahtası olarak kullanacaksınız. İlk başta bunu anlattım."



Ödemelerin düzgün yapılmasıyla takımda aile havasının arttığını vurgulayan Mehmet, "Soyunma odasında cep telefonunu kullanmayı yasakladım. Hepsine görevler veriyorum. 'Kitap okuyacaksınız, beraber tartışacağız' dedim. Sürekli sohbet halindeyiz. Bu çok işe yaradı, bağımız arttı. Pandemiden dolayı dışarıda görüşemiyoruz. Soyunma odasındaki telefon yasağı birbirimizle bağımızı artırdı. Soyunma odasında şenlik havası oluyor. Beşiktaş büyük aile, umarım onlara layık oluruz." ifadelerini kullandı.



Salgının bitmesinin ardından takım olarak farklı şeyler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Mehmet, "Pandemi bitince sanat galerilerine gitmek, köy okullarına gidip yardım etmek istiyoruz. Hayat sadece basketbol değil, onun dışında da hayat var. Bu çocuklar da ilk defa İstanbul gibi büyük bir şehre geliyorlar. Hayatın paylaşmak olduğunu anlatmak benim en büyük görevim." diye konuştu.



"Potansiyeli olan takımız"



Sezon başında kötü sonuçlar aldıklarını hatırlatan Mehmet, "Sonrasında galibiyetler arka arkaya gelmeye başladı. Potansiyeli olan bir takımız. Henüz bu potansiyelin keşfedilmediğini düşünüyorum. Yolumuz uzun ama iyi bir yol olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Geleceği parlak oyuncuların takımda yer aldığına dikkati çeken Mehmet, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Akatlar'ın kapısından girdiğin an bu enerji oluşuyor. Bunun devamını getirmemiz lazım. Her şey iyi gidiyor, bunu sürdürmeliyiz. Burada da ben varım. Herkesi kontrol etmeye çalışıyorum. Gençlerin ayaklarını yere basmalarını sağlamaya çalışıyorum. Maçları büyük enerji ile oynuyoruz. Hedef bunu devam ettirmek olmalı."



Sporculuk hayatı boyunca çok çalışan bir oyuncu olduğunu anlatan Mehmet, "Buraya da öyle geldim. Örnek olmam lazım. Gençlerden daha çok çalışmaya gayret ediyorum. Bu şekilde onları da daha çok çalışmaya teşvik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Üst üste alınan yenilgiler sırasında oyuncuların moralinin bozulmaması için çok gayret gösterdiğini belirten Mehmet, şunları söyledi:



"Mağlup olsak bile daha çok çalışarak sonuç alabileceğimizi anlattım. Şimdi genç arkadaşlar 'kaptan doğru söylemiş' diyor. Şimdi her şey iyi gidiyor. İyi oynayan gençlerimiz var. Sosyal medyada uçuyorlar, coşuyorlar. Ben de 'bunu bir gün yaşayın. Uçun, coşun ama sonrasında tekrar çalışmalıyız' diyorum."



Alınan iyi sonuçların ardından hedefin ne olacağı sorusunu yanıtlayan Mehmet, "Potansiyelimizi şu an bizler de bilmiyoruz. Hedefin sınırı yok. Önümüzde Ormanspor ve Anadolu Efes maçı var. Anadolu Efes maçının favorisi belli değil, bu durumu biz yarattık. Gençleri daha fazla havaya sokmadan daha iyi yerlere gidebiliriz. Hedefin ucu açık, iyiye doğru gidecek. Bu takım bir arada olduğu sürece, kadro istikrarını tuttuğu sürece daha iyi olacaktır. Seyirci geldiğinde Akatlar'dan çıkış olmaz." şeklinde konuştu.



"Alperen ve Şehmus bir sezon daha kalmalı"



Mehmet Yağmur, performanslarıyla dikkati çeken Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in siyah-beyazlı seyircilerin önünde de oynaması gerektiğini dile getirdi.



İki oyuncunun da iyi oynadığını ve ilginin onların üzerinde olduğuna dikkati çeken Mehmet, "Alperen ve Şehmus bir sene daha Beşiktaş forması giymeli. Seyirci ile beraber daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Belli çizgide kalmaları gerektiğini anlatıyorum. Çok çalışıyorlar. En az bir sene daha bu kulübün tozunu yutmaları gerektiğini düşünüyorum. Alperen ve Şehmus, başka takıma gitse Beşiktaş seyircisini hiç yaşamadan gidecekler. Beşiktaş seyircisiyle bütünleşip daha iyi istatistiklerle daha iyi yerlere gidebileceklerini düşünüyorum. Zaten gidecekler. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. O kumaş ve kafa yapıları var." şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ta gençlerin yer aldığı projenin önemli olduğunu vurgulayan Mehmet, "Burası Türkiye, işler hızlı değişiyor. Ama alttan yetişen, özel antrenman yapan 14-15 yaşında gençlerimiz var. Onları oynatacak bir antrenörümüz var. Ahmet Kandemir beni 15,5 yaşında ilk beş başlattı. Gençler bu takımda rahat oynar, yaş seviyeleri birbirine yakın." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş taraftarını da çok özlediklerini vurgulayan Mehmet, "Bu çocuklar henüz Beşiktaş seyircisiyle oynama heyecanını yaşamadı. Taraftarların enerjisi bizi motive ediyor, onlarla yakın zamanda bir araya gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İki önemli derbi galibiyetine imza attıklarını hatırlatan Mehmet, bu mutluluğu taraftarla yaşamamanın hüznüne sahip olduklarını söyledi.



"Ben Beşiktaş taraftarının sahadaki versiyonuyum"



Beşiktaş seyircisiyle takımları arasında duygusal bir bağ olduğunu belirten Mehmet, şunları kaydetti:



"İnşallah her şey normale döner ve bu mutlulukları beraber yaşarız. Ben de onları çok özledim. Seyirci için Beşiktaş'a döndüm. Seyirciyle oynamak başka şey. Ben Beşiktaş taraftarının sahadaki versiyonuyum, ben de seyirciyim. Onları temsil ediyorum. Umuyorum yakın zamanda derbilerin ve Avrupa kupalarındaki galibiyetlerin keyfini beraber yaşarız."



Geleceğe dair planlarını paylaşan Mehmet, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Kendime çok iyi bakıyorum ve iyi çalışıyorum. Altınordu futbolda atılım yaptı. İnsan yetiştirdi. Ben de Beşiktaş'ta veya başka bir yerde aynısını yapmak istiyorum. Diğer branşlara göre basketbolcular daha elit ama burada da çok eksik görüyorum. Para biriktirip basketbolda insan yetiştirmeye sıfırdan başlamak istiyorum. Bu bakımdan bu sezon benim için çok önemli. Gençler hiçbir şey bilmiyor. İnternetin ne kadar kötü olduğunu görüyorum. Kitap okumamışlar, dersleri yarım kalmış. Çocukların çok eksiği var. İyi birey, iyi basketbolcu yetiştirmek istiyorum. Bunun için daha çok oynamam ve para biriktirmem lazım."