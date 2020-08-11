Mehmet Sepil: 'Harcama limiti için, tüm kulüplerin onayı lazım'

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, A Spor canlı yayınına katıldı ve TFF ile yaptıkları toplantıda gündeme gelen tartışmalı harcama limiti konusuna değindi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'in değişim için tüm kulüplerin onayını istediğini kaydeden Sepil, "Sadece yüzde 15 konusu değil, tüm kulüplerin önerileri var. Beşiktaş'ın, Antalyaspor'un, Fenerbahçe'nin ve hatta Trabzonspor'un de önerisi vardı. Federasyonun bize verdiği cevap, kulüplerin dile getirdiği önerilerden şu anda değiştirilebilir olanlar olabilir. Örneğin Kasımpaşa'nın durumunda olduğu gibi, yapılan transferlerin 1/3'ü yansıtılıyor, Kasımpaşa da borcu olmadığını ve diğerinin niye yansıtılmadığını soruyor. Lisans talimatında değişiklik yapılması için, ancak kulüplerinin tamamının onayının alınması durumunda değişiklik olabileceğini Nihat başkan bize iletti. Nihat başkan, böyle bir şey olursa, şu anda yarışma başladığı için kulüplerin tamamının onayını isterim dedi." ifadelerini kullandı.



TOPLANTIDA NE YAŞANDI?



Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti. Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz" derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bu sene değil ama seneye olabilir" cevabını verdi.



