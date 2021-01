Mehmet Büyükekşi'den hakem hatalarına tepki

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor maçını yöneten hakemlere tepki göstererek, "Son haftalarda alışkanlık haline geldiğine inandığımız hakem hataları yine devam etti." ifadesini kullandı.



Büyükekşi, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçında alınan mağlubiyeti "kaza" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.



Maçta yaşanılan hakem hatalarının bir kez daha maçın önüne geçtiğini savunan Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Sivasspor bizim çok saygı duyduğumuz ve önemli rakiplerimizden birisi. Avrupa'da da ülkemizi temsil ettiler ve zorlu bir deplasman olduğunun bilincindeydik. Ancak son haftalarda alışkanlık haline geldiğine inandığımız hakem hataları yine devam etti. Rakibimizin ilk golünde iki futbolcumuza 10 saniye içerisinde yapılan faullerden sonra VAR sisteminden uyarı gelmiyor ve hakemlerde pozisyonları es geçiyorlar. İkinci yarıda oyuncumuz Kenan Özer'e yapılan bize göre bariz bir penaltı pozisyonu var ve hem maçın orta hakemi hem de VAR hakemi yine görmezden geldiler. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da dramatik bir şekilde hakem hatalarıyla galibiyeti kaçırmıştık. Birçok eksiğimize rağmen takımımız inanılmaz mücadele etti, bu bizleri sevindirdi. Ancak skora direkt olarak etki eden iki hakem hatasıyla zor bir deplasmandan puansız ayrıldık. Takımımızın potansiyelinin ve kalitesinin farkındayız, yeniden bir seri yakalayacağımıza inanıyoruz."



Ligde geride kalan süreci başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve bundan sonra da bu başarıyı sürdürmek istediklerini aktaran Büyükekşi, hem oynadıkları futbolla hem de futbolcularının gösterdiği performansla adlarından söz ettirdiklerini dile getirdi.



Göreve geldikleri günden bu yana taraftarların desteğini her zaman önemsediklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte her zaman tek bir hedefimiz var, Gaziantep şehrini başarılarıyla temsil edebilmek. Taraftarlarımızın takımımıza olan desteklerini hissediyoruz ve biz de onları mutlu edebilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Onlar her şartta yanımızda olsunlar, uzun bir yoldayız ve hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor. Gaziantep şehrini mutlu edebilmek adına tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz."